В Хабаровске мужчина выбрал странный товар для кражи

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, который в течение месяца воровал детское питание из магазина, — сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, житель Индустриального района четыре раза приходил в торговый центр в Железнодорожном районе под видом покупателя и тайно выносил банки с детской смесью. Общий ущерб торговой сети составил около 31 тысячи рублей.
Похищенное он отвозил к Центральному продовольственному рынку, где продавал случайным прохожим. За всё время ему удалось выручить лишь около 4 тысяч рублей, которые он потратил на личные нужды.
Как уточнил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.