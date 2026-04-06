В Хабаровске мужчина выбрал странный товар для кражи

За месяц он четыре раза выносил товар из магазина.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, который в течение месяца воровал детское питание из магазина, — сообщает hab.aif.ru.

По данным полиции, житель Индустриального района четыре раза приходил в торговый центр в Железнодорожном районе под видом покупателя и тайно выносил банки с детской смесью. Общий ущерб торговой сети составил около 31 тысячи рублей.

Похищенное он отвозил к Центральному продовольственному рынку, где продавал случайным прохожим. За всё время ему удалось выручить лишь около 4 тысяч рублей, которые он потратил на личные нужды.

Как уточнил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.