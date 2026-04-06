Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области назвали самые редкие имена новорождённых апреля

Информацию предоставили в управлении ЗАГС региона.

В Ростовской области опубликовали статистику по именам новорождённых за апрель 2026 года. Данные появились в аналитическом реестре управления ЗАГС региона 5 апреля.

Среди необычных женских имён, которые выбрали родители в этом месяце, — Глория, Азиза, Наида и Меланья. Самым редким женским именем стала Муниса — его получила всего одна новорождённая.

У мальчиков тоже нашлись имена- «эксклюзивы». Лидером по редкости стало имя Акоб. Также в список необычных попали Алекс, Байхан, Азим и Абдуррауф.

Что касается самых распространённых имён, то среди девочек в начале 2026 года чаще всего встречались имена София (139 новорождённых), Мария и Ева (по 130), Анна (121) и Варвара (117). У мальчиков лидируют Михаил (190), Александр (183), Артём (140), Тимофей (121) и Иван (118).