В Ростовской области назвали самые редкие имена новорождённых апреля

Что касается самых распространённых имён, то среди девочек в начале 2026 года чаще всего встречались имена София (139 новорождённых), Мария и Ева (по 130), Анна (121) и Варвара (117). У мальчиков лидируют Михаил (190), Александр (183), Артём (140), Тимофей (121) и Иван (118).