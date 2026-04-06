Оксана Фадина оценила ход капремонта школы в Называевске

Депутат Госдумы Оксана Фадина оценила ход работ на социальных объектах Называевского района, в том числе на площадке капремонта Называевской средней школы № 1.
В программу поездки вошли объекты в селе Черемновка, селе Путь Социализма и Называевске. По итогам посещения Черемновской и Путиловской средних школ была достигнута договорённость с главой района Сергеем Доценко о проведении мониторинга и комплексной оценки состояния зданий образовательных учреждений. На основании этих данных планируется определить приоритетные объекты для подготовки документов и проектно-сметной документации, чтобы участвовать в федеральном отборе на финансирование капремонта.
Говоря о Путиловской школе, Фадина отметила, что само здание находится в хорошем состоянии, однако есть вопрос по кровле.
«Путиловская школа очень уютная и красивая. Благодаря заботе коллектива, здание в хорошем состоянии. Но есть проблема с мягкой кровлей. Оценку состояния и износа надо проводить, по этому направлению будем двигаться системно. Школу будем готовить для включения в заявку на капремонт», — сказала она.
Отдельно депутат остановилась на ситуации с Называевской средней школой № 1, где продолжается капитальный ремонт. По её словам, строительная готовность объекта сейчас составляет 56%, а задача — завершить все работы в этом году и вернуть учеников в здание с началом учебного года.
«Были вопросы по корректировке проектно-сметной документации, проводились технические советы и правки разделов. Работа возобновилась после корректуры проектно-сметной документации, это позволило принимать акты выполненных работ по скорректированному проекту, но график нужно нагонять. Накануне выезда на совещании у министра строительства и архитектуры Омской области Александра Владимировича Рашко разбирали тонкости взаимоотношений генподрядчика и субподрядчика, слушали позицию представителя стройэкспертизы и главы района. По сути сейчас ничего не мешает идти вперёд, есть проблема в коммуникации. Её поправим», — рассказала Фадина.
Во время поездки у депутата также возникли вопросы к качеству благоустройства территории возле нового почтового отделения в селе Путь Социализма. По её словам, объект был построен как быстровозводимая конструкция в 2025 году, однако тротуарную плитку у здания уложили с нарушением технологии, из-за чего после таяния снега она сдвинулась.
«Предстоит задать вопросы заказчику благоустройства о качестве приёмки выполненных работ», — добавила Фадина.
Кроме того, в рамках визита в Называевский район депутат встретилась с муниципальными депутатами, общественниками и посетила районную больницу, где пообщалась с коллективом врачей.