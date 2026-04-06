Безглютеновая кондитерская в центре Перми объявила о закрытии

В Перми закрывается специализированное кафе «Кондитерская без глютена Ольги Шилыковской» на улице Пушкина, 6, в котором подавали выпечку и десерты без содержания глютена. Об этом в социальных сетях проекта рассказала его создательница.
Предприниматель сообщила, что в последние два года работы кафе столкнулось с экономическими трудностями. Она отметила, что ведение «чистого» и честного безглютенового бизнеса требует дополнительных финансовых вложений со стороны владельца.
После закрытия точки на улице Пушкина проект перезапустят на новом месте в формате производства с системой предзаказов. В новой локации планируется обустроить зону выдачи и отдыха с посадочными местами, а также будет запущена доставка. Подробности о новом формате и адресе заведения будут сообщены позднее.