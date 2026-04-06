«Вдохновляет на выбор профессии»: старшеклассники Чечеульской школы побывали на Канской ТЭЦ

Старшеклассники своими глазами увидели, как устроен крупнейший теплоисточник города Канска.

На Канской ТЭЦ прошла ознакомительная экскурсия для старшеклассников Чечеульской средней школы. 11 старшеклассников, которые находятся в процессе выбора профессии, своими глазами увидели, как устроен крупнейший теплоисточник города Канска.

Ребят встретил и провел для них экскурсию инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования производственно-технического отдела (ПТО) Вячеслав Малашонок.

Специалист рассказал и показал школьникам, как на предприятии вырабатывается тепло и электроэнергия, подробно объяснил принципы работы энергоблоков и погрузил в историю станции, которая ведет свой отсчет с 1953 года. Сегодня Канская ТЭЦ обеспечивает теплом 96% жителей Канска. В 2025 году станция выработала 140 тыс. кВт*ч электрической энергии и 614 тыс. Гкал тепла. Именно стабильная и надежная работа предприятия обеспечивает комфорт в домах жителей Канска и помогает улучшать экологию города.

С 2020 года в восточной столице Красноярского края проходит масштабное обновление системы теплоснабжения, инвестиции в которое уже превысили 1,3 млрд рублей. За это время в городе закрыто 11 неэкологичных котельных, нагрузку которых приняла на себя ТЭЦ и новые автоматизированные объекты. Это позволило на 1500 тонн в год сократить выбросы. Обо всем этом сотрудники Канской ТЭЦ рассказали школьникам.

Отдельное внимание во время экскурсии было уделено возможностям, которые дает работа в энергетике. Корпоративное обучение, система наставничества позволяют молодым специалистам максимально быстро погрузиться в профессию и стать профессионалами высокого класса.

Общее впечатление старшеклассников, которым они поделились после экскурсии — мощное чувство единства, ответственности и силы, объединяющее всех сотрудников станции и важность той работы, которые выполняют энергетики. Как признались ребята, посещение Канской ТЭЦ стало для них погружением в удивительный мир энергетики, которое не только расширило их знания, но и вдохновило на выбор профессии в одной из стратегических отраслей экономики.

Отметим, формирование интереса к инженерным и рабочим специальностям — отдельное направление системной работы СГК и Фонда Мельниченко. В Красноярском крае реализуются такие проекты для школьников и студентов, как «Профклассы. ФМ», «Профкоманды ФМ». В рамках федерального проекта «Профессионалитет» СГК и Фонд Мельниченко совместно с Министерством образования Красноярского края открыли в 2022 году учебный кластер топливно-энергетического комплекса на базе ссузов региона.