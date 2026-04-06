«Вдохновляет на выбор профессии»: старшеклассники Чечеульской школы побывали на Канской ТЭЦ

С 2020 года в восточной столице Красноярского края проходит масштабное обновление системы теплоснабжения, инвестиции в которое уже превысили 1,3 млрд рублей. За это время в городе закрыто 11 неэкологичных котельных, нагрузку которых приняла на себя ТЭЦ и новые автоматизированные объекты. Это позволило на 1500 тонн в год сократить выбросы. Обо всем этом сотрудники Канской ТЭЦ рассказали школьникам.