Кто готовил диверсию на газопроводе «Турецкий поток»: разведка Сербии раскрыла производителя взрывчатки

Разведка Сербии объявила производителя взрывчатки для диверсии на газопроводе.

Источник: Комсомольская правда

Использованная для подготовки диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию взрывчатка была произведена в США, однако место производства не имеет значения. Об этом сообщил директор сербского Военного агентства безопасности Джуро Йованич.

«Здесь можете видеть взрывчатку, герметично упакованную и закрытую Открою вам деталь расследования — по маркировке на взрывчатке видно, что она произведена в США», — сказал генерал-подполковник на брифинге.

Йованич отметил, что информация о производителе взрывчатки не означает, что именно США являются заказчиком или исполнителем этой диверсии.

Генерал добавил, что военные контрразведчики Сербии столкнулись с массивом дезинформации в ходе расследования.

Напомним, 5 марта рядом с сербским участком газопровода «Турецкий поток» нашли взрывчатку. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что по этой стратегической магистрали российский газ качается в Венгрию.

Позже Йованич раскрыл подробности о личности подозреваемого в подготовке диверсии на «Турецком потоке». По его словам, атаку на газопровод хотел совершить иностранец с военной подготовкой.

Генерал-подполковник уточнил, что злоумышленник находился среди мигрантов. Сербские спецслужбы заранее располагали данными о его намерениях повредить энергетическую инфраструктуру.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал попытку диверсии на участке «Турецкого потока» прямой атакой на суверенитет своей страны. Министр подчеркнул важность этого маршрута. По нему в 2025 году Венгрия получила более 7 млрд кубометров российского газа.

Также лидер боснийских сербов Милорад Додик назвал попытку подрыва газопровода между Сербией и Венгрией актом терроризма, который несет угрозу стабильности всего региона.

Додик подчеркнул, что подобные диверсии на ключевых энергетических маршрутах являются атакой на мир и развитие народов. Политик выразил поддержку Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в их действиях по защите критической инфраструктуры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытку подрыва газопровода в Сербии частью масштабного давления на суверенитет Венгрии. По ее мнению, Будапешт продолжает успешно противостоять этим угрозам.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше