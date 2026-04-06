Кто готовил диверсию на газопроводе «Турецкий поток»: разведка Сербии раскрыла производителя взрывчатки

Использованная для подготовки диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию взрывчатка была произведена в США, однако место производства не имеет значения. Об этом сообщил директор сербского Военного агентства безопасности Джуро Йованич.
«Здесь можете видеть взрывчатку, герметично упакованную и закрытую Открою вам деталь расследования — по маркировке на взрывчатке видно, что она произведена в США», — сказал генерал-подполковник на брифинге.
Йованич отметил, что информация о производителе взрывчатки не означает, что именно США являются заказчиком или исполнителем этой диверсии.
Генерал добавил, что военные контрразведчики Сербии столкнулись с массивом дезинформации в ходе расследования.
Напомним, 5 марта рядом с сербским участком газопровода «Турецкий поток» нашли взрывчатку. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что по этой стратегической магистрали российский газ качается в Венгрию.
Позже Йованич раскрыл подробности о личности подозреваемого в подготовке диверсии на «Турецком потоке». По его словам, атаку на газопровод хотел совершить иностранец с военной подготовкой.
Генерал-подполковник уточнил, что злоумышленник находился среди мигрантов. Сербские спецслужбы заранее располагали данными о его намерениях повредить энергетическую инфраструктуру.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал попытку диверсии на участке «Турецкого потока» прямой атакой на суверенитет своей страны. Министр подчеркнул важность этого маршрута. По нему в 2025 году Венгрия получила более 7 млрд кубометров российского газа.
Также лидер боснийских сербов Милорад Додик назвал попытку подрыва газопровода между Сербией и Венгрией актом терроризма, который несет угрозу стабильности всего региона.
Додик подчеркнул, что подобные диверсии на ключевых энергетических маршрутах являются атакой на мир и развитие народов. Политик выразил поддержку Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в их действиях по защите критической инфраструктуры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытку подрыва газопровода в Сербии частью масштабного давления на суверенитет Венгрии. По ее мнению, Будапешт продолжает успешно противостоять этим угрозам.