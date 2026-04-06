Калининград подтвердил статус снежной столицы: волейбольный «Локомотив» второй год подряд выиграл чемпионат России

«Для меня это первый турнир по волейболу на снегу в нынешнем сезоне. Было волнительно, особенно подготовка к нему, поэтому сейчас, конечно, эмоции зашкаливают. Хотелось к золотой медали чемпионата России по пляжке, которая у нас с Машей Егоровой уже есть, добавить в копилочку ещё и “золото” снежного финала. Спасибо всем, кто поддерживал нас, кто приходил болеть на трибуны — ваши голоса мы слышали, и они нам, действительно, помогали», —рассказала после финала Мария Лазуренко.