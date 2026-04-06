Пожароопасный сезон стартовал ещё в 30 лесничествах Красноярского края

Сегодня, 6 апреля, пожароопасный сезон открылся еще в 30 лесничествах Красноярского края. Об этом сообщили в Лесопожарном центре региона. Решение касается Ачинского, Балахтинского, Боготольского, Большемуртинского, Большеулуйского, Верхнеманского, Даурского, Емельяновского, Ермаковского, Идринского, Иланского, Ирбейского, Канского, Каратузского, Кизирского, Козульского, Красноярского, Курагинского, Маганского, Манского, Мининского, Назаровского, Новосёловского, Пойменского, Рыбинского, Саянского, Сухобузимского, Тинского, Усинского и Уярского лесничеств. На этих территориях частично сошел снежный покров. Добавим, за минувшие выходные специалисты краевого Лесопожарного центра потушили один лесной пожар в Минусинском лесничестве. Очаг возгорания обнаружили в окрестностях села Селиваниха. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.