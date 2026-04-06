Двойная радуга над Волгоградом: горожане увидели чудо после дождя

Жители Центрального района Волгограда 5 апреля 2026 года стали свидетелями красивого природного явления.
После короткого дождя в небе появилась двойная радуга. Осадки в этой части города шли всего 3−5 минут. Еще один небольшой дождь прошел в районе Спартановки. Фотографии необычного явления горожане активно делились в соцсетях.
Синоптики предупреждают, что погода в регионе остается неустойчивой. По прогнозу ЦГМС, вечером 5 апреля в отдельных районах Волгоградской области прошли кратковременные дожди с грозами. В областном центре 6 апреля возможен небольшой дождь с грозой во второй половине дня.
Ветер будет дуть западный со скоростью 9−14 м/с. Во время грозы порывы могут усиливаться до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +4… +6 ºС. Днем столбики термометров поднимутся до +14… +16 ºС.
Ранее сообщалось о штормовом предупреждении от МЧС.