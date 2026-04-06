Роскачество советует россиянам хранить квитанции по оплате ЖКХ в течение трех лет

Обязательных сроков для хранения квитанций по оплате услуг ЖКХ в законах нет, но для защиты своих прав в суде бумаги могут понадобиться. Поэтому квитанции лучше хранить три года, пишет RT со ссылкой на экспертов Роскачества.
«Если квитанции поступают в электронном виде, а оплата производится онлайн, необходимо сохранять и электронные чеки. Лучше дополнительно делать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате. Также банковские чеки можно распечатать на принтере, если есть такая возможность», — отметили специалисты.
Это нужно, чтобы отстоять свои права в случае разбирательств с управляющей компанией. Бывает так, что некие долги УК требует возместить задним числом, и тогда нужны доказательства всех оплат за прошедший период.
«Здесь платёжные документы и станут весомым аргументом. Также при смене управляющих компаний данные о плательщиках могут быть утрачены, и для новой УК собственник может оказаться должником. Квитанции, подтверждающие внесённые суммы, докажут отсутствие задолженности перед предыдущей компанией», — добавили эксперты.
Квитанции пригодятся, если собственник подключил автоматический платеж и не заметил изменение тарифов. Получается, что размер необходимых оплат увеличился, а владелец жилья поневоле стал должником. Квитанции и данные оплат позволят разобраться с задолженностью.