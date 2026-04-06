«Он точно жив»: отец Илона Маска сделал неожиданное заявление о финансисте-педофиле Джеффри Эпштейне

Отец богатейшего человека в мире Эррол Маск заявил, что Джеффри Эпштейн, скорее всего, до сих пор жив. Он считает официальную версию смерти финансиста недостоверной и уверен, что тот не умер в тюремной камере. Этим он поделился в беседе с РИА Новости.
«Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно», — уточнил собеседник агентства.
Эррол Маск также усомнился в официальной версии событий. Он напомнил, что 10 августа 2019 года, когда в камере обнаружили тело, камеры видеонаблюдения оказались отключены, а тюремные охранники в это время спали.
В феврале 2026 года патологоанатом Майкл Баден, который проводил вскрытие Джеффри Эпштейна, открыто заявил, что финансиста убили. Врач призвал власти немедленно начать новое полноценное расследование.
Как известно, в 2019 году судебно-медицинская экспертиза Нью-Йорка пришла к выводу, что Эпштейн покончил с собой. Почти семь лет спустя родственники Эпштейна попросили доктора Бадена ещё раз изучить все материалы по делу. В итоге медик полностью опроверг первоначальную версию о самоубийстве.