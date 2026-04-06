Крайние меры из-за ревности: жена проехала на кузове грузовика мужа

В Китае женщина, заподозрившая мужа в измене, привязала себя к кузову его грузовика и проехала несколько километров. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в конце марта в уезде Бачу Синьцзян-Уйгурского автономного района. Нарушение заметил патрульный инспектор, который остановил автомобиль после того, как увидел женщину, закрепленную сзади.

Водитель, как сообщается, не знал о происходящем и был удивлен, когда увидел супругу. Позже выяснилось, что она решила таким способом проследить за ним.

Женщина не получила травм. В отношении водителя вынесли штраф — 200 юаней, а также сняли три балла из ежегодного лимита за то, что он не проверил состояние автомобиля перед поездкой.

Ранее в СМИ сообщалось о другом случае: жительница Тайваня подала в суд на мужа после измены, однако не смогла доказать факт неверности из-за отсутствия видеозаписи.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти

Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
