Крайние меры из-за ревности: жена проехала на кузове грузовика мужа

В Китае женщина, заподозрившая мужа в измене, привязала себя к кузову его грузовика и проехала несколько километров. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел в конце марта в уезде Бачу Синьцзян-Уйгурского автономного района. Нарушение заметил патрульный инспектор, который остановил автомобиль после того, как увидел женщину, закрепленную сзади.
Водитель, как сообщается, не знал о происходящем и был удивлен, когда увидел супругу. Позже выяснилось, что она решила таким способом проследить за ним.
Женщина не получила травм. В отношении водителя вынесли штраф — 200 юаней, а также сняли три балла из ежегодного лимита за то, что он не проверил состояние автомобиля перед поездкой.
Ранее в СМИ сообщалось о другом случае: жительница Тайваня подала в суд на мужа после измены, однако не смогла доказать факт неверности из-за отсутствия видеозаписи.
