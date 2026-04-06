В Омске построят высотку с контурной подсветкой

Об этом в понедельник, 6 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба департамента. Площадь жилых помещений высотки составит 5 254,25 кв. м.
В доме 123 квартиры, в том числе 71 однокомнатная и 52 двухкомнатные.
На кирпичных фасадах предусмотрены корзины для кондиционеров: они оборудованы поддонами-испарителями конденсируемой влаги. Кроме того, проектировщиками принято решение выполнить в квартирах внутренние теплые лоджии. Также использована контурная архитектурно-художественная подсветка здания верхней части парапета, направленная на выявление силуэта здания. Над входами — светильники направленного типа для освещения номера подъезда.
Напомним, в рамках комплексного развития территории ранее были выданы разрешения на строительство в «Зеленом саду» четырех многоквартирных домов, а также детского сада на 300 мест.
Застройщиком нового здания, как и всего микрорайона, является ООО Специализированный застройщик «Завод строительных конструкций № 1».
Добавим, микрорайон Зеленый сад предполагает комплексную застройку территории площадью 18 гектаров в районе улицы 21-й Амурской, за ТК «Лента». Строительство началось в конце 2024 года. В течение 10 лет здесь предполагается возвести 19 домов высотой от 9 до 17 этажей, а также создать необходимую инфраструктуру.