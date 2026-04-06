7 апреля в Красноярском крае объявлен очередным днем без разводов

В ЗАГСах края вновь пройдет акция «Скажем НЕТ разводам!».

Источник: Комсомольская правда

7 апреля в Красноярском крае объявлен очередным днем без разводов. Об этом сообщает Newslab. Социальная акция «Скажем НЕТ разводам!», когда сотрудники не принимают заявления о расторжении брака, проводится в целях сохранения семейных ценностей и уз. Также в дни акции семейные пары, находящиеся на грани развода, могут побывать на консультации у психолога. Встречи состоятся в Красноярске и Норильске:

— в ЗАГСе Советского района Красноярска с 10:00 до 14:00 прием будет вести психолог регионального отделения «Российский Красный Крест»;

— в ЗАГСе Октябрьского района Красноярска с 10:30 до 13:00 — медиаторы отделения Центра медиации Российского союза промышленников и предпринимателей;

— в красноярском Доме семейных торжеств с 14:00 до 17:00 — семейный медиатор Краевого центра семьи и детей;

— в Талнахском отделе ЗАГС Норильска с 9:00 до 12:00 с парами будут работать психологи из Центра семьи.