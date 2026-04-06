В Омской области сняли на видео возвращение краснокнижных пеликанов

Кудрявые пеликаны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов со статусом «уязвимый».

Источник: Om1 Омск

После долгой зимовки в Омскую область вернулись кудрявые пеликаны. Об этом сообщили в региональном управлении по охране животного мира. Инспектору Называевского района удалось заснять видео краснокнижными птицами.

«Уже скоро пернатые приступят к строительству гнёзд. Гнёзда характерно громоздкие, до 1.5 м в диаметре и до 1 м в высоту, строятся из прутьев, стеблей тростника и сухой травы, так же могут стоить гнёзда на старых ондатровых хатках», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что большую часть жизни эти пернатые проводят в воде, а потому им нужно постоянно «выжимать» воду из перьев. Для этого каждый пеликан сдавливает клювом перо у основания и проводит к кончику.

Для справки: кудрявые пеликаны — птицы, занесённые в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов со статусом «уязвимый». Охота на кудрявого пеликана запрещена, а отлов для зоопарков и питомников ограничен.