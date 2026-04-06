Минчанин может сесть на пять лет из-за ложного доноса. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в прокуратуре Центрального района.
Обвиняемый вместе со своим знакомым отдыхал в одном из баров, расположенных на улице Зыбицкой, где сильно перебрал с алкоголем. Под утро мужчины собрались поехать домой. На остановке общественного транспорта она заметили двух девушек, одна из которых плакала. Мужчина поинтересовался произошедшим, но девушки попросили оставить их в покое. Минчанина это сильно разозлило, он нагрубил.
Когда мужчины садились в такси, к ним подошли девушки в сопровождении сотрудников милиции. Нагрубившего минчанина на служебном транспорте доставили в Центральное РУВД для дальнейшего разбирательства. Фигурант, находясь в отсеке для задержанный, стал вести себя агрессивно. Он бился головой о стену, из-за чего на лбу появилась ссадина, кричал.
На мужчину оформили административный протокол и отпустили. Житель Минска вышел на улицу, позвонил милицию и сообщил о якобы избиением милиционерами. По данному поводу он написал заявление, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
На записях с видеорегистраторов милиционеров видно, что физическую силу в отношении 25-летнего минчанина никто не применял — фигурант сам вел себя вызывающе. Другие задержанные, которые ехали в служебном автомобиле с мужчиной, подтвердили: он сам разбил себе лоб о стены.
По словам заместителя прокурора Центрального района Виктора Шубича, в отношении жителя Минска было заведено уголовное дело по части 2 статьи 400 Уголовного кодекса — заведомо ложный донос. По указанной статье предусматривается ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
