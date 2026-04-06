В Ленинском округе Иркутска прошел рейд по выявлению фактов несанкционированной торговли

Выявлено шесть фактов несанкционированной торговли, составлено два административных протокола.
«Торговля в неустановленных местах нарушает Правила благоустройства Иркутска и создает реальные риски. Происхождение и качество товаров невозможно отследить, это может угрожать жизни и здоровью горожан. Покупатель лишен возможности предъявить претензии, получить чек и гарантии безопасности товара. Кроме того, после стихийной торговли зачастую остается мусор, а это мешает комфортному проживанию граждан», — прокомментировали в комитете.
Подобные рейды проводят регулярно, сообщает пресс-служба мэрии. С начала года выявлено 11 фактов торговли в несанкционированных местах: шесть человек оштрафованы, еще пять получили предупреждения.
Для граждан размер штрафа составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 8 тысяч, для юридических — от 10 до 15 тысяч рублей.
«Мы призываем всех жителей ответственно относиться к своему здоровью и безопасности. Совершать покупки следует только в стационарных торговых объектах и на официально разрешенных рынках, где товар проходит необходимый контроль», — уточнили правоохранители.