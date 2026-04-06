В челябинском аэропорту задерживают рейсы в Краснодарский край и Москву

В аэропорту Челябинска задерживаются рейсы в Сочи, Краснодар и Москву. Такая информация указана на онлайн-табло авиагавани.

Источник: ЕАН

Самолет авиакомпании Nordwind должен был отправиться в Сочи в 06:35. Рейс перенесли на 20:10. Вылет борта авиакомпании «Уральские авиалинии» в Краснодар задерживают на пять часов. Также с опозданием из Челябинска отправится самолет «Победы» в Москву: в 15:40 вместо 14:10.

Накануне в аэропортах Краснодарского края вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сегодня утром запреты сняли. Губернатор Краснодарского края сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников.

