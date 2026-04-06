Жители Бодайбинского района будут летать в Иркутск по сниженной цене до августа

В Бодайбинском районе Восточно-Сибирская транспортная прокуратура добилась продления продажи субсидированных билетов на рейсы Бодайбо — Иркутск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, авиакомпания хотела прекратить продажу в апреле, но после вмешательства правоохранителей билеты можно купить до конца августа 2026.
— Это особенно важно для жителей отдаленной территории, так как летом спрос на авиаперелеты растет. Кроме того, прокуратура добилась снижения цены на субсидированные билеты. Теперь они стоят не 34 тысячи рублей, а 14 тысяч, — отметили в прокуратуре.
Надзор за транспортной доступностью продолжается.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что мать едва не «похоронила» дочь ради сбора на 2,5 миллиона рублей. Состояние 15-летней школьницы якобы с каждым разом ухудшалось. Женщине помогали земляки, а сбор поддерживали известные в регионе блогеры. При этом сама девушка даже не подозревала, что чем-то больна.