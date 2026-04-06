Эксперт Кермедчиева: Половина российских брендов из сферы ретейла покинет ОАЭ

В ближайшие месяцы более половины российских брендов, у которых есть магазины и рестораны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), могут покинуть рынок страны. Об этом рассказала вице-президент Союза торговых центров и эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.

Она отметила, что свой бизнес в ОАЭ открыли, например, «Аскона», «Золотое Яблоко», «Лэтуаль», Bork, «Кофемания» и другие компании. В 2023 году на рынок страны вышло 38 брендов, в 2025-м — 15, а в 2024-м — 19.

— Уверена, что более половины российских брендов в ближайшие месяцы покинет ОАЭ. Особенно рестораны, так как это большая статья расходов на персонал, перебои с продуктами, а задержки поставок драматическим образом влияют на бизнес, — подчеркнула Кермедчиева.

Эксперт добавила, что сеть блинных из Волгограда приняла решение закрыться во всех трех локациях в Дубае, передает РИА Новости.

11 марта появилась информация о том, что поставки смартфонов iPhone 17e и ноутбуков MacBook Neo из ОАЭ в Россию приостановили из-за конфликта на Ближнем Востоке. На данный момент поставщики активно ищут другие каналы закупки техники, включая Гонконг и Индию.

