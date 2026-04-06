В Прикамье уровень воды в реках вырос до 4 метров из-за таяния снега

Существенный подъём воды зафиксирован на ряде рек в южных районах Пермского края, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления».
По данным временных водомерных постов, за ночь уровень воды в реке Бабка у Мохового поднялся ещё на 80 сантиметров. Общий подъём достиг четырёх метров. В Кунгуре на реке Ирень уровень поднялся на 340 сантиметров. На реке Сылва в Усть-Кишерти и Посаде прибавилось 50 сантиметров, общий подъём составил 250 сантиметров.
В то же время на реке Буй в Куединском районе (сёла Трегубовка и Урталга) рост уровней приостановился.
Ночное похолодание приостановило таяние снега, поэтому в ближайшие день-два ожидается временное снижение уровней на многих постах. Однако в ближайшие три дня на юге края из-за дождей активное снеготаяние продолжится. На востоке региона за сутки может выпасть более 10 миллиметров осадков, на юге — 5−10 миллиметров.
С 7 апреля рост уровней возобновится на малых реках, а с середины недели — на более крупных. Пики половодья в бассейне Сылвы ожидаются во второй половине недели. Похолодание снизит высоту пика, так как в лесах останется много нерастаявшего снега.
В северной половине края активного развития половодья пока не ожидается.