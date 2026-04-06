Дороги на просушке: движение грузовиков ограничили в Челябинской области. Сколько это продлится, неизвестно

В Челябинской области с 6 апреля для большегрузов закрыты дороги из-за просушки.

Источник: Комсомольская правда

Для большегрузов с нагрузкой более 6 тонн ввели ограничение движения в Челябинской области. Речь идет о региональных и межмуниципальных дорогах. Ограничение начинает действовать с понедельника, 6 апреля.

Но все-таки проехать можно будет, если оформите специальное разрешение. Его можно получить в информационной системе «Росдормониторинга».

— Сроки действия временного ограничения — с 6 апреля до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток, — рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ограничения не будут распространяться на опорные дороги региона.