Мужчина вернулся из отпуска и нашел в свой постели незнакомку без одежды: дело дошло до полиции

Житель Сингапура вернулся домой из поездки в Китай и сильно удивился — в своей постели он нашел совершенно незнакомую женщину «в чем мать родила». Подробностями делится издание Mothership.
В материале уточнили, что работающий в Сингапуре китаец уехал в феврале на родину вместе с женой, чтобы отметить лунный Новый год с родными. Позже он вернулся один и, зайдя в комнату, обнаружил в кровати женщину без одежды.
Незнакомка сильно испугалась, попросила мужчину выйти, быстро оделась и убежала. Удивленный хозяин квартиры рассказал, что очень рад отсутствию жены в этот момент, иначе могли возникнуть большие проблемы. Он сразу сообщил арендодателю о случившемся. Тот объяснил, что в комнате ночевала подруга домработницы — массажистка. Она не успела на последний поезд и попросилась переночевать. При этом жилец уверял, что точно запер дверь перед отъездом.
В итоге мужчина решил съехать и потребовал вернуть оплату за месяц и залог. Арендодатель отказался, сославшись на то, что договор ещё действует. Китаец обратился в полицию, но до конца месяца всё равно жил в этой комнате, чтобы не потерять деньги.
