В Будапеште обнаружили возможный оригинал Ван Гога из серии 1888 года

В Будапеште обнаружена картина, которая может принадлежать Винсенту Ван Гогу. Об этом сообщила искусствовед Жофия Вегвари, данные приводит венгерское издание Blikk.

Речь идет о работе, переданной на экспертизу иностранным коллекционером. По предварительной оценке, она может быть еще одной версией картины «Танцевальный зал в Арле», написанной художником в 1888 году.

Экспертизу проводит Лаборатория изучения живописи в Будапеште, которую Вегвари возглавляет около 20 лет. Специалисты анализируют состав красок, холста и грунтовки.

По результатам исследования установлено, что работа могла быть создана в период с 1885 по 1890 год. Это совпадает с активным периодом творчества Ван Гога.

По словам эксперта, художник нередко возвращался к одной теме и создавал несколько вариантов одной картины. Такая практика упоминалась в его письмах брату Тео.

Окончательное заключение пока не вынесено, исследование продолжается.

Информация о владельце картины и ее происхождении не раскрывается. По оценке специалистов, в случае подтверждения авторства речь может идти о крупном открытии в мире искусства.

