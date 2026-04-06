Передвижная эколаборатория проверит качество воздуха на промплощадках Омска

Замеры будут проводиться до июня, полученные данные проанализируют с помощью специального ПО и установят возможные источники загрязнения.

По инициативе Омской межрайонной природоохранной прокуратуры организованы дополнительные мероприятия по мониторингу качества воздуха в областном центре, об этом сообщили в надзорном ведомстве. Совместно с региональным министерством природных ресурсов и экологии утвержден график выездов передвижной экологической лаборатории до июня 2026 года.

Замеры будут проводиться на основных промышленных площадках города. Полученные в ходе мониторинга данные проанализируют сотрудники министерства с применением специализированного программного обеспечения. По результатам исследований установят возможные источники загрязнения — конкретные предприятия — для их последующей проверки в установленном законом порядке. Вопросы охраны атмосферного воздуха остаются на особом контроле регионального минприроды и природоохранной прокуратуры.

Ранее мы рассказывали, что в Шербакульском районе по решению суда ликвидируют свалку ртути — в почве было выявлено превышение предельно допустимой концентрации опасного вещества.