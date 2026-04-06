Передвижная эколаборатория проверит качество воздуха на промплощадках Омска

По инициативе Омской межрайонной природоохранной прокуратуры организованы дополнительные мероприятия по мониторингу качества воздуха в областном центре, об этом сообщили в надзорном ведомстве. Совместно с региональным министерством природных ресурсов и экологии утвержден график выездов передвижной экологической лаборатории до июня 2026 года.
Замеры будут проводиться на основных промышленных площадках города. Полученные в ходе мониторинга данные проанализируют сотрудники министерства с применением специализированного программного обеспечения. По результатам исследований установят возможные источники загрязнения — конкретные предприятия — для их последующей проверки в установленном законом порядке. Вопросы охраны атмосферного воздуха остаются на особом контроле регионального минприроды и природоохранной прокуратуры.
