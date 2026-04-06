В Красноярске началось прощание с актёром Сергеем Селеменевым

Селеменев ушёл из жизни 31 марта, не дожив чуть больше двух недель до своего 65-летия.

В Красноярске 6 апреля прощаются с заслуженным артистом РФ Сергеем Селеменевым, который скончался на 65-м году жизни.

Церемония прощания с актёром проходит в здании драмтеатра Пушкина с 12:00 до 13:00 часов.

Напомним, что Сергей Селеменев ушёл из жизни 31 марта, не дожив чуть больше двух недель до своего 65-летия. Народная артистка РФ Наталья Горячева ранее подтвердила корреспонденту krsk.aif.ru, что актёр страдал диабетом.

Коллеги вспоминают, что Селеменев часто измерял уровень сахара даже в театре. Недуг требует постоянного контроля и диеты, поэтому знакомые допускают, что артист где-то мог дать себе поблажку. Тем более, по их словам, он прекрасно готовил, и многие любили ходить к нему в гости на праздники.

Последний раз актёр выходил на сцену 8 марта в спектакле «Покровские ворота», где исполнял главную роль Хоботова. Следующий показ должен был состояться 1 апреля — в «Тихом шорохе уходящих шагов», но в связи с трагедией его отменили.

