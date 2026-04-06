В Красноярске четверо подростков крали из игровых автоматов игрушки с деньгами и гаджеты (видео)

В Красноярске трое парней и девушка 17 и 18 лет предстанут перед судом за серию краж из игровых автоматов, расположенных в магазинах и торговых центрах.
Преступления были совершены летом 2024 года, наживой подростков стали игрушки, в которых находились деньги, и гаджеты. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их.
«Выяснилось, что один из них, 2007 года рождения, во время прогулки предложил подруге и двоим друзьям похитить что-нибудь из игровых автоматов. Те ответили согласием. Затем в разных составах они 5 раз осуществили задуманное. Злоумышленники заходили в торговый зал, на входе которого располагались устройства, один из сообщников с помощью монеты отмыкал дверцу, просовывал в отверстие проволоку и скидывал ей гаджеты или игрушки. Второй в это время караулил, чтобы их противоправные действия не были замечены. Затем они доставали упавшие товары из отсека снизу», — рассказали в полиции и показали видеозапись с камеры наблюдения.
Общая сумма материального ущерба составила 20,5 тысяч рублей. В ходе следствия часть в размере 8 тысяч рублей была возмещена владельцу игровых автоматов.
В отношении подростков возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору», санкция которой предусматривает следующие виды наказания: штраф в размере до 200 тысяч рублей; либо обязательные, исправительные или принудительные работы; либо лишение свободы на срок до 5 лет. Суда они ждут под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
