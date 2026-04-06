В Красноярске четверо подростков крали из игровых автоматов игрушки с деньгами и гаджеты (видео)

«Выяснилось, что один из них, 2007 года рождения, во время прогулки предложил подруге и двоим друзьям похитить что-нибудь из игровых автоматов. Те ответили согласием. Затем в разных составах они 5 раз осуществили задуманное. Злоумышленники заходили в торговый зал, на входе которого располагались устройства, один из сообщников с помощью монеты отмыкал дверцу, просовывал в отверстие проволоку и скидывал ей гаджеты или игрушки. Второй в это время караулил, чтобы их противоправные действия не были замечены. Затем они доставали упавшие товары из отсека снизу», — рассказали в полиции и показали видеозапись с камеры наблюдения.