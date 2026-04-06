Китай уведомил Россию о готовности продлить действие безвизового режима на год

На данный момент безвизовый режим между Россией и Китаем действует в тестовом режиме — до 14 сентября. Благодаря этому любой россиянин может поехать в Китайскую Народную Республику на 30 дней при наличии только загранпаспорта. В свою очередь граждане Китая могут поехать в Россию без наличия визы с 1 декабря 2025 года, передает газета.