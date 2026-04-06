Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай уведомил Россию о готовности продлить действие безвизового режима на год

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год — в этом случае он будет действовать до середины сентября 2027 года. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили «Известия» со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

— Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан, — говорится в материале.

На данный момент безвизовый режим между Россией и Китаем действует в тестовом режиме — до 14 сентября. Благодаря этому любой россиянин может поехать в Китайскую Народную Республику на 30 дней при наличии только загранпаспорта. В свою очередь граждане Китая могут поехать в Россию без наличия визы с 1 декабря 2025 года, передает газета.

31 марта министр экономического развития России Максим Решетников высказался, что Москва и Пекин заинтересованы в продлении безвизового режима в любом формате. Он отметил, что во втором квартале Минэкономразвития совместно с МИД выработает позицию по формату дальнейших действий.