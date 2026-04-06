Эксперты Магаданской горной отрасли соберутся на форум МАЙНЕКС Дальний Восток

В Магадане 15−16 апреля пройдет масштабный отраслевой форум, посвященный добыче полезных ископаемых и инвестициям в недропользование, как сообщает пресс-служба Правительства Магаданской области. Специалисты обсудят перспективы развития сырьевой базы и внедрение новых технологий. Подробнее о предстоящем событии — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно официальному анонсу мероприятия, площадкой для МАЙНЕКСа выбран Муниципальный центр культуры. Программа форума разделена на несколько тематических блоков, включая сессии по производственной инфраструктуре и логистике. Для представителей бизнеса предусмотрены мастер-классы и консультации по сопровождению хозяйственной деятельности, а также закрытая встреча с представителями Роснедр.
Традиционным дополнением к дискуссиям станет выставка техники и оборудования, которая расположится как внутри помещений, так и на открытом воздухе. В экспозиции примут участие ведущие игроки рынка и поставщики отрасли.
