В Хабаровске отремонтируют улицы, которые больше всего раздражают жителей

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук доложил о планируемых работах. Улица Шеронова от дендрария на Волочаевской до Ленина будет отремонтирована в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с заменой трамвайного пути и укладкой железобетонных шпал. Протяжённость участка — около 1 км. На перекрёстке Шеронова и Уссурийского бульвара также сделают ямочный ремонт.