В Хабаровске отремонтируют улицы, которые больше всего раздражают жителей

В Хабаровске губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в выходные проинспектировал проблемные участки городских дорог, на которые чаще всего жалуются жители: в Индустриальном, 1‑м и Центральном микрорайонах, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Мы работаем по задачам и проблемам людей. Те задачи, которые ставят перед нами жители, мы анализируем и прорабатываем», — подчеркнул губернатор в ходе объезда.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук доложил о планируемых работах. Улица Шеронова от дендрария на Волочаевской до Ленина будет отремонтирована в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с заменой трамвайного пути и укладкой железобетонных шпал. Протяжённость участка — около 1 км. На перекрёстке Шеронова и Уссурийского бульвара также сделают ямочный ремонт.
В планах — ремонт Байкальского переулка, ведущего к школе № 68 и детскому саду «Верботон», а также 3‑го Путевого переулка. Работы выполнят за счёт городской казны и краевой субсидии.
Губернатор поручил обустроить дорогу от ул. Калараша к детскому саду № 23, бассейну «Дельфин» и городскому центру баскетбола, выделив дополнительные средства из краевого бюджета для ремонта этой улицы.
«Жители выражают недовольство из-за выявившихся после зимы дефектов дорожного покрытия. Поставил задачу комплексно реализовать средства нацпроекта, а также деньги краевого и муниципального бюджетов, чтобы привести дороги в порядок. Выделю дополнительные средства, чтобы наши жители и участники дорожного движения были довольны улицами Хабаровска», — заявил Дмитрий Демешин.
Он также поручил мэру опубликовать сроки проведения всех этапов работ на каждом объекте, чтобы горожане имели исчерпывающую информацию.
В этом году начнётся преображение Амурского и Уссурийского бульваров, включённых в мастер-план Хабаровской городской агломерации.