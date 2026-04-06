В Красноярске за выходные задержали более 50 нетрезвых водителей

В прошедшие выходные госавтоинспекторы провели рейд по выявлению нетрезвых автомобилистов на дорогах Красноярска. В результате задержали 51 водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, рассказали в Госавтоинспекции Красноярска. Семеро из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за пьяное вождение. Теперь им грозит уже не административная, а уголовная ответственность. Девять водителей были пойманы не только в нетрезвом виде, но и без водительского удостоверения. По вине пьяных водителей произошло три автоаварии. Всем нарушителям грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Повторное нарушение влечет за собой уже уголовную ответственность. Госавтоинспекторы призывают граждан не быть равнодушными и сообщать о пьяных водителях по телефону «синей линии» (263−10−19) или через чат-бот @Alkoline_Krsk_bot.