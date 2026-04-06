Один лесной пожар действует в Хабаровском крае

Напомним, что за нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.