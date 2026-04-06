Один лесной пожар действует в Хабаровском крае

По состоянию на 08:00 6 апреля 2026 года в Хабаровском крае зарегистрирован один действующий лесной пожар. Возгорание возникло 4 апреля в Хабаровском районе, севернее села Новокуровка на удалении 7,8 км. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
«Площадь, пройденная огнем, составляет 6 675 га. Угроза населенному пункту и объектам экономики отсутствует», — говорится в сообщении.
На тушении лесного пожара задействовано 27 специалистов десантно-пожарной службы и две единицы вездеходной техники. Работы по локализации и ликвидации продолжаются.
За прошедшую неделю в крае ликвидировано 7 лесных пожаров, общая площадь которых составила 563 га. Наиболее горимыми оказались Хабаровский и Бикинский районы, на их территории было зафиксировано по 3 очага. Благодаря оперативному реагированию все лесные пожары были потушены в течение суток.
«На сегодняшний день пожароопасный сезон уже открыт на территории 10 из 40 лесничеств края. Это Аванское, Бикинское, Оборское, Сукпайское, Мухенское, Хорское, Уликанское, Литовское, Хабаровское и Хехцирское лесничества, там уже регистрировались первые возгорания в лесах. Однако соблюдать действующие меры пожарной безопасности гражданам необходимо в независимости от официального статуса сезона на конкретной территории», — прокомментировал заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков.
Он также добавил, что во избежание распространения недостоверной информации о лесных пожарах, следует использовать информацию только из официальных источников. Такая актуальная сводка ежедневно публикуется министерством лесного хозяйства и лесопереработки края на карте лесных пожаров на своем официальном сайте.
Напомним, что за нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
При обнаружении лесных пожаров необходимо незамедлительно сообщать по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 или единой службы спасения 112 (звонок бесплатный). Бережное отношение к природе и своевременное информирование о возгораниях помогут сохранить лесные богатства края и предотвратить угрозу населению и объектам экономики.