В тортах красноярского производства нашли бактерии и грибы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первый квартал 2026 года специалисты центра оценки безопасности и качества проверили около 30 образцов сладкой продукции, в том числе торты, фруктово-ягодный мармелад, шоколадные конфеты, драже, меренги, кексы, печенье и пирожные. Продукцию оценивали на соответствие ГОСТу.
Эксперты анализировали показатели безопасности — содержание пестицидов, микотоксинов и тяжелых металлов (мышьяка, ртути, свинца), а также качество продукции — массовую долю жира, влаги и щелочность. Отдельное внимание уделялось микробиологическим показателям, включая наличие сальмонеллы, золотистого стафилококка, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей, плесневых грибов и Listeria monocytogenes.
В результате испытаний в четырех образцах тортов было выявлено отклонение от нормы по микробиологическим показателям — мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек, дрожжи и плесневые грибы. Информацию о нарушениях передали производителю.