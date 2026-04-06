Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке уступил «Парме»

5 апреля красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на домашней площадке уступил пермской «Парме» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 73:78 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в нашей команде стал Данило Тасич — на его счету 17 очков. Таким образом, сибиряки располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.
— Мы хотели победить, но некоторым игрокам не хватает опыта: из-за волнения они допускают ошибки в простых ситуациях, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».
Следующую игру красноярцы проведут в Саратове против местного «Автодора».