Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке уступил «Парме»

Красноярский БК «Енисей» уступил пермской «Парме».

Источник: Комсомольская правда

5 апреля красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на домашней площадке уступил пермской «Парме» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 73:78 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в нашей команде стал Данило Тасич — на его счету 17 очков. Таким образом, сибиряки располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

— Мы хотели победить, но некоторым игрокам не хватает опыта: из-за волнения они допускают ошибки в простых ситуациях, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».

Следующую игру красноярцы проведут в Саратове против местного «Автодора».