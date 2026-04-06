Метеорологи обещают пасмурную рабочую неделю с ночными заморозками в Калининградской области

В Калининградской области ожидается пасмурная рабочая неделя с ночными заморозками. Такой прогноз на 6−10 апреля публикуют на сайте Гидрометцентра России.
В понедельник в регионе температура воздуха поднимется до +9°С. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. При этом ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. В Калининграде объявили штормовое предупреждение.
Во вторник и среду прогнозируют +8… +10°С. По данным метеорологов, в регионе будет облачно и временами небольшие осадки.
В четверг и пятницу также ожидается облачная погода и +8… +10°С днём. В ночное время обещают похолодание до −2°С.
