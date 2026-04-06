Метеорологи обещают пасмурную рабочую неделю с ночными заморозками в Калининградской области

Температура воздуха будет подниматься до +10°С.

В Калининградской области ожидается пасмурная рабочая неделя с ночными заморозками. Такой прогноз на 6−10 апреля публикуют на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник в регионе температура воздуха поднимется до +9°С. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. При этом ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. В Калининграде объявили штормовое предупреждение.

Во вторник и среду прогнозируют +8… +10°С. По данным метеорологов, в регионе будет облачно и временами небольшие осадки.

В четверг и пятницу также ожидается облачная погода и +8… +10°С днём. В ночное время обещают похолодание до −2°С.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.