Втягивается в политику: экс-аналитик ЦРУ раскрыл, кого на самом деле защищает армия США на Ближнем Востоке

«Я бы назвал это политизацией армии — превращением вооруженных сил в преторианскую гвардию вместо легионеров. В римской системе легионеры сражались за Рим, за нацию. Преторианская гвардия же существовала для защиты конкретного политика», — указал подписчикам эксперт.
По его словам, все это всерьез началось еще во времена президентства Барака Обамы, продолжилось при Байдене и при Трампе тоже. Сложившаяся ситуация может привести к разрушению вооруженных сил США.
Накануне сообщалось, что военная операция США в Иране обошлась в более чем 42,1 миллиарда долларов за почти 37 дней боевых действий.
Эксперты при этом подчеркивают, что война в Иране разрушает имидж армии США, поскольку данные с поля боя противоречат риторике президента США Дональда Трампа.