Доктор Козлов и его коллеги чудом спасли юного горнолыжника

Семнадцатилетний горнолыжник на операционном столе: уникальная история спасения
Семнадцатилетний подросток, кандидат в мастера спорта по горным лыжам, на тренировке ударился о дерево и оказался в критическом состоянии. Потеряв много крови, он был доставлен в районную больницу, где врачи едва смогли его спасти. Однако вскоре выяснилось, что в его груди остался металлический проводник, похожий на струну, который требовал извлечения.
Удар, который изменил всё
Максим, опытный горнолыжник, давно занимался спортом и успешно выступал на соревнованиях. Но в один момент случайность вмешалась в его спуск: потеряв контроль, он врезался в дерево на склоне горы. Удар был настолько сильным, что Максим оказался в состоянии шока с большой кровопотерей.
В районной больнице диагностировали критическую травму органов брюшной полости: тонкой кишки и поджелудочной железы. Его жизнь висела на волоске. Для спасения Максима врачи поставили катетер, но доступ к сосудам был затруднён из-за недостатка крови. Противошоковая терапия и сложная операция по ушиванию кишки и дренированию сальниковой сумки стали первыми шагами на пути к его выздоровлению.
Операция, изменившая всё
Однако на этом история не закончилась. В груди Максима остался металлический проводник, подобный струне, который оказался там после катетеризации центральной вены. Струна причудливо завернулась в узел в труднодоступном пространстве грудной клетки — заднем средостении, между трахеей и пищеводом.
Удаление такого инородного тела было сложной задачей из-за близости критически важных анатомических структур: верхней полой вены, аорты и крупных нервных стволов. Команде хирургов Иркутской областной детской клинической больницы предстояло провести уникальную операцию с использованием минимально инвазивного доступа и виртуозной точности.
Успех и возвращение к жизни
Операция прошла успешно, без кровотечения. Струна была извлечена, а небольшие разрезы на грудной клетке ушиты. После операции Максим чувствует себя хорошо и идёт на поправку. Врачи надеются, что через несколько дней он вернётся в родной город, где его ждет обычная для парня его возраста жизнь. А немного позже — и любимый спорт.
Юрий Козлов, главный детский врач Сибирского федерального округа, подчеркнул уникальность случая не только для их больницы, но и для всей детской хирургии. Он поблагодарил коллег из районной больницы за спасение Максима в первые критические часы и свою команду за слаженную работу и точность.
«Пусть у нашего спортсмена впереди будет много крутых спусков, но без падений», — сказал Юрий Козлов, выражая надежду на светлое будущее Максима.