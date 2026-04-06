В Хабаровском крае ослабили лёд на Тумнине, чтобы паводок не стал бедой

МЧС и военные заранее проверили реку и провели работы на опасных участках, чтобы защитить жителей и дома.

В Хабаровском крае на реке Тумнин в Ванинском районе спасатели и военные заранее ослабили лед, чтобы весенний паводок прошёл спокойно и не принес беды жителям, — сообщает МАХ канал МЧС региона.

В населённый пункт Тумнин приехала межведомственная группа — сотрудники МЧС, военные инженеры Восточного округа и спасатели из Ракитного. Сначала они осмотрели реку, проверили, где ледовый покров может создать заторы, а потом провели работы по его ослаблению.

«Река здесь каждый год под нашим контролем, потому что есть участки с риском заторов во время ледохода. Своевременное выявление опасных мест помогает предотвратить чрезвычайные ситуации. На трёх участках лед уже ослабили», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

Глава Ванинского района Маслов Алексей Михайлович добавил, что на двух особо опасных участках реки — 340 и 344 км — провели взрывные работы. «Эти превентивные меры минимизируют риск ЧС и многомиллионных потерь для района. Спасибо всем, кто помог обеспечить безопасность жителей», — отметил он.

Обстановка с вскрытием рек и весенним паводком в крае находится под круглосуточным контролем МЧС и правительства региона, организовано постоянное взаимодействие с Дальневосточным УГМС, ЕДДС муниципальных районов и главами поселений.