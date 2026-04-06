«Вашингтон Кэпиталз» разгромно проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ

В матче чемпионата НХЛ клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в понедельник, 6 апреля, одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:1, из-за чего команда хоккеиста Александра Овечкина оказалась на грани выбывания из борьбы за место в плей-офф.
В предыдущих трех совместных матчах две победы одержал «Вашингтон» со счетом 1:0 и 6:3, один раз удалось выиграть «Рейнджерс» со счетом 7:3. При этом ни в одной из этих трех встреч Александр Овечкин не забил гол. В этом сезоне в своем активе он располагает только двумя результативными передачами.
1 апреля Александр Овечкин обогнал хоккеиста Яромира Ягра по количеству голов, забитых во всех крупных турнирах. Российский спортсмен забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» — последняя шайба стала 1107-й в его карьере.
22 марта Овечкин стал вторым игроком, которому удалось забросить тысячу шайб в НХЛ с учетом плей-офф. На данный момент рекорд лиги по голам с учетом плей-офф удерживает канадский хоккеист Уэйн Гретцки, который смог забить 1016 голов.