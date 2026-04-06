В Красноярском крае полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя

В Казачинско-Пировском округе полицейские применили табельное оружие для задержания злостного нарушителя ПДД. Об этом сообщил в ГУ МВД России по региону.
В дежурную часть позвонили местные жители и рассказали, что мужчина на «Неве» ездит по селу без номеров. Информацию об этом передали экипажу ДПС, заметив машину нарушителя автоинспекторы попытались ее остановить. Но мужчина проигнорировал законные требования полицейских и прибавил скорость.
Для того, чтобы поймать нарушителя стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие. Только после нескольких предупредительных выстрелов автолюбитель остановил машину.
«За рулем находился 37-летний местный житель, никогда не имевший права управления транспортным средством. Освидетельствование на состояние опьянения установило, что мужчина был нетрезв — прибор показал 0,82 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе», — сообщили в ГУ МВД.
В отношении нарушителя составили ряд административных материалов: за управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП РФ), отсутствие у водителя полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).
Сейчас мужчина находится в комнате для административных задержанных, его авто поместили на спецстоянку.
