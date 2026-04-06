Популярный у белорусов Telegram ввел ИИ-редактор — что значат буквы Ai у поля ввода текста

Популярный у белорусов Telegram ввел ИИ-редактор — буквы Ai у поля ввода текста. Подробности приводит ТАСС.
ИИ-редактор стал доступен пользователям, в том числе и белорусам, после обновления. Так, при вводе сообщений в строку (более трех строк текста), справа появляются буквы Аi с предложением переписать, перевести или же исправить текст.
В редакторе с искусственным интеллектом также можно выбрать один из семи стилей. Среди них — корпоративная речь, библейская, а также формальная, краткая, «племенная», в стиле викингов и «дзен».
