Популярный у белорусов Telegram ввел ИИ-редактор — что значат буквы Ai у поля ввода текста

Популярный у белорусов Telegram ввел ИИ-редактор — буквы Ai у поля ввода текста.

Источник: Комсомольская правда

Источник: Комсомольская правда

ИИ-редактор стал доступен пользователям, в том числе и белорусам, после обновления. Так, при вводе сообщений в строку (более трех строк текста), справа появляются буквы Аi с предложением переписать, перевести или же исправить текст.

В редакторе с искусственным интеллектом также можно выбрать один из семи стилей. Среди них — корпоративная речь, библейская, а также формальная, краткая, «племенная», в стиле викингов и «дзен».

