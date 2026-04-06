Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области начался сезон активности опасных клещей

Врачи рассказали ростовчанам, как уберечься от укусов клещей на природе.

Источник: Комсомольская правда

С приходом весеннего тепла в Ростовской области начался сезон активности опасных клещей. Подробные меры профилактики для жителей опубликовал региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве предупредили, что кровососущие паразиты уже проснулись и будут угрожать здоровью людей до самого октября. Они прячутся в высокой траве, кустарниках и переносят тяжелейшие недуги, включая боррелиоз и крымскую геморрагическую лихорадку.

— Для защиты надевайте на прогулку светлую закрытую одежду и обувь. Пользуйтесь отпугивающими спреями и тщательно осматривайте себя каждые полчаса, — посоветовали санитарные врачи.

Специалисты также настоятельно просят дачников вовремя косить траву на участках и регулярно проверять шерсть домашних питомцев. Помимо этого, эксперты напомнили о необходимости использовать сетки на окнах для защиты от инфицированных комаров.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.