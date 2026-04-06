С приходом весеннего тепла в Ростовской области начался сезон активности опасных клещей. Подробные меры профилактики для жителей опубликовал региональный Роспотребнадзор.
В ведомстве предупредили, что кровососущие паразиты уже проснулись и будут угрожать здоровью людей до самого октября. Они прячутся в высокой траве, кустарниках и переносят тяжелейшие недуги, включая боррелиоз и крымскую геморрагическую лихорадку.
— Для защиты надевайте на прогулку светлую закрытую одежду и обувь. Пользуйтесь отпугивающими спреями и тщательно осматривайте себя каждые полчаса, — посоветовали санитарные врачи.
Специалисты также настоятельно просят дачников вовремя косить траву на участках и регулярно проверять шерсть домашних питомцев. Помимо этого, эксперты напомнили о необходимости использовать сетки на окнах для защиты от инфицированных комаров.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.