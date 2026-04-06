156 заявок о пропавших подростках получил отряд «Поиск Крым» за год

С апреля организация является в Крыму представителем Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, сообщил Иван Зуянов.
«За год у нас уже прошло больше 80 бесед с детьми о правилах поведения в городской природной среде, которыми было охвачено порядка 3 000 детей. Прошло несколько родительских собраний и комплексных мероприятий в городских парках и скверах», — рассказала Елена Зайцева.
Есть определенные правила, о которых мы говорим на наших беседах о безопасности, добавила она, которые нужно соблюдать, чтобы не потеряться в городской или природной среде, и те правила, которые нужно соблюдать ребенку, если так получилось, что он потерялся.
«Всегда заряженный телефон с собой, никуда не выходим из дома с незаряженным телефоном, всегда сообщаем взрослым, куда мы идем и на какое время, соблюдаем вот этот временной промежуток, о котором была договоренность. И на дальнее расстояние мы не ходим без взрослых», — озвучила элементарные правила спикер.
Но наибольшая угроза безопасности детей в современном мире считают гости студии — исходит из интернет-пространства.
«Именно из интернета, из социальных сетей, игровых чатов, мессенджеров идет вся угроза для подрастающего поколения — начиная от распространения запрещенных веществ, и заканчивая пропагандой», — обратил внимание Иван Зуянов.
Лига безопасного Интернета — одно из направлений деятельности Национального центра, отметил он. Организация недавно провела круглый стол совместно с министерством образования, представителями полиции, Центром противодействия экстремизму
«В рамках месячника к нам приехали представители из Москвы, были проведены беседы и родительские собрания в разных школах полуострова — в Джанкое, Бахчисарайском Симферопольском районах», — подчеркнул он.
Представители отряда «Поиск Крым» стараются охватить профилактическими лекциями как можно большее количество людей.
«Это все работает. Мы надеемся, что чем больше этого будет и чем больше об этом будем говорить мы, полиция, Дом молодежи, учителя, это все хорошо, но еще важно все это проговаривать на уровне семьи, поэтому большая часть бесед направлена в том числе и на родителей», — пояснил руководитель отряда.
Иван Зуянов обратил внимание слушателей на то, что сейчас против нашей страны и нашего подрастающего поколения работают целые команды профессионалов, в составе которых есть и опытные психологи.
«Все это прорабатывается целенаправленно, чтобы именно внедряться в умы наших подростков. И здесь самоуверенность не прокатит, здесь нужно знать на что обращать внимание и знать, на что не попасться», — подчеркнул он.