Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

156 заявок о пропавших подростках получил отряд «Поиск Крым» за год

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Статистику о пропавших несовершеннолетних в Крыму озвучили в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель отряда «Поиск Крым» Иван Зуянов и руководитель направления профилактики данного отряда Елена Зайцева. По данным гостей студии, из полученных 156 заявок 153 человека найдены живыми, трое же, к сожалению, погибли.

Источник: РИА "Новости"

С апреля организация является в Крыму представителем Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, сообщил Иван Зуянов.

«За год у нас уже прошло больше 80 бесед с детьми о правилах поведения в городской природной среде, которыми было охвачено порядка 3 000 детей. Прошло несколько родительских собраний и комплексных мероприятий в городских парках и скверах», — рассказала Елена Зайцева.

Есть определенные правила, о которых мы говорим на наших беседах о безопасности, добавила она, которые нужно соблюдать, чтобы не потеряться в городской или природной среде, и те правила, которые нужно соблюдать ребенку, если так получилось, что он потерялся.

«Всегда заряженный телефон с собой, никуда не выходим из дома с незаряженным телефоном, всегда сообщаем взрослым, куда мы идем и на какое время, соблюдаем вот этот временной промежуток, о котором была договоренность. И на дальнее расстояние мы не ходим без взрослых», — озвучила элементарные правила спикер.

Но наибольшая угроза безопасности детей в современном мире считают гости студии — исходит из интернет-пространства.

«Именно из интернета, из социальных сетей, игровых чатов, мессенджеров идет вся угроза для подрастающего поколения — начиная от распространения запрещенных веществ, и заканчивая пропагандой», — обратил внимание Иван Зуянов.

Лига безопасного Интернета — одно из направлений деятельности Национального центра, отметил он. Организация недавно провела круглый стол совместно с министерством образования, представителями полиции, Центром противодействия экстремизму и т. д. На мероприятии, по словам Зуянова, стартовал месячник безопасного интернета.

«В рамках месячника к нам приехали представители из Москвы, были проведены беседы и родительские собрания в разных школах полуострова — в Джанкое, Бахчисарайском Симферопольском районах», — подчеркнул он.

Представители отряда «Поиск Крым» стараются охватить профилактическими лекциями как можно большее количество людей.

«Это все работает. Мы надеемся, что чем больше этого будет и чем больше об этом будем говорить мы, полиция, Дом молодежи, учителя, это все хорошо, но еще важно все это проговаривать на уровне семьи, поэтому большая часть бесед направлена в том числе и на родителей», — пояснил руководитель отряда.

Иван Зуянов обратил внимание слушателей на то, что сейчас против нашей страны и нашего подрастающего поколения работают целые команды профессионалов, в составе которых есть и опытные психологи.

«Все это прорабатывается целенаправленно, чтобы именно внедряться в умы наших подростков. И здесь самоуверенность не прокатит, здесь нужно знать на что обращать внимание и знать, на что не попасться», — подчеркнул он.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
