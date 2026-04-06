Shot: Отцу главкома ВСУ Сырского впервые за год разрешили прогулки

Отцу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Станиславу впервые за год разрешили прогулки. Российские врачи смогли стабилизировать состояние пенсионера и вернуть ему речь. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил Shot со ссылкой на источники.
В последнее время 86-летний Станислав Сырский говорил только невнятные фразы и почти не узнавал родственников, но врачи смогли вернуть ему ясное сознание и осознанную речь.
— Недавно пенсионеру даже разрешили часовые прогулки по охраняемой территории клиники. Отец главкома давно не встает, поэтому его на коляске возит 84-летняя супруга. Женщина заботливо укрывает мужа от ветра и дает ему перекусы, — говорится в публикации.
Среди подтвержденных диагнозов у Сырского диагностированы болезни Паркинсона и Альцгеймера, доброкачественное образование в мозге, а также астма. В российских клиниках он лечится уже на протяжении года, передает Telegram-канал.
15 марта появилась информация о том, что Станислав Сырский якобы может остаться без лечения в частной подмосковной клинике, поскольку у семьи заканчиваются деньги на терапию. На данный момент его младший сын Олег оплачивает одноместную палату стоимостью 40,5 тысячи рублей в сутки.