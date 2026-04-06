Паводки-2026 в Казахстане: прогноз на весну и что происходит в регионах страны

В Коргалжынском районе Акмолинской области зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь». Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК. Гидросооружение расположено в двух километрах к северу от села Сабынды. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы и организован безопасный пропуск воды.
К ликвидации последствий привлечены около 170 человек и 43 единицы техники. Задействованы силы МЧС, местные исполнительные органы, полиция и дорожные службы. Проводится укрепление дамбы, отсыпка инертных материалов и отвод воды.
Параллельно ведутся работы на трассе Астана-Коргалжын. Дорожное полотно поднимают, чтобы направить талые воды в степь и снизить нагрузку на населенные пункты. Угрозы для жителей нет, работы продолжаются круглосуточно.
На объекте уже заготовлено около 5 тысяч мешков и 50 тысяч тонн инертных материалов. Отсыпано порядка 800 метров защитного вала. Ситуация находится под постоянным контролем МЧС.
Прогноз на весну: где возможны паводки.
По данным «Казгидромета», в 2026 году средний риск весеннего половодья прогнозируется сразу в нескольких регионах. В этот список вошли Жетысуская, Улытауская, Западно-Казахстанская и Туркестанская области.
Оценка основана на многолетних наблюдениях. Учитывались уровень увлажнения почвы осенью, глубина промерзания, объемы снега и погодные условия в период таяния.
В Жетысуской области снег распределен неравномерно, но его больше, чем год назад. При этом почва промерзла слабее. В зоне риска — Сарканский, Коксуский районы и Талдыкорган.
В Туркестанской области почва увлажнена ниже нормы, а промерзание отсутствует. При резком потеплении и дождях возможны тало-дождевые паводки в горах. К потенциально уязвимым отнесены сразу несколько районов, включая Сайрамский и Тюлькубасский.
В Улытауской области почва промерзла глубже, чем годом ранее. Снега немного, но он распределен неравномерно. Средний риск ожидается в Улытауском районе.
В Западно-Казахстанской области ситуация неоднородная. По притокам реки Жайык прогнозируется половодье с показателями, близкими к средним значениям.
Подготовка к паводкам: что уже сделано.
Паводковую обстановку обсудили в Центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС. В ведомстве сообщили, что выполнено 92% запланированных противопаводковых мероприятий.
С 1 марта работает оперативный штаб. Мониторинг ведется круглосуточно, решения принимаются в режиме реального времени.
В регионах укрепили дамбы, расчистили русла рек, обновили дренажные системы и водопропускные сооружения. Эти меры уже дали эффект.
Защищены 234 населенных пункта. Угроза снижена еще для 736. При этом риск сохраняется для 272 населенных пунктов.
Южные регионы уже прошли пик паводков. Сейчас основная нагрузка приходится на Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области.
Где сохраняется напряжение.
Под особым контролем остаются Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области и область Абай.
С начала марта зафиксировано шесть подтоплений частных домов в области Абай. Причиной стали резкое потепление и осадки. Все последствия уже устранены.
На дорогах зарегистрировано 22 перелива и один размыв. На контроле остаются пять участков.
Мониторинг ведется и с воздуха. Уже проведено 29 облетов, охвачено 196 населенных пунктов.
Масштабные меры и ресурсы.
В рамках подготовки вывезено более 7 млн кубометров снега. Заготовлено 374 тысячи тонн инертных материалов и 4,5 млн мешков.
Проведены взрывные работы на 192 участках для предотвращения ледовых заторов. Подготовлено 126 тысяч тонн горюче-смазочных материалов.
Для реагирования сформирована группировка более чем из 39 тысяч человек и 12 тысяч единиц техники. В резерве также тысячи водооткачивающих средств и сотни плавсредств.
Работы продолжаются по всей стране. С начала паводкового периода вывезено уже свыше 8 млн кубометров снега и откачано почти 700 тысяч кубометров воды.
Ситуация в регионах.
В Акмолинской области заранее провели взрывные работы на реках в 14 районах. Очищено почти 479 тысяч метров арыков и каналов. Это позволило снизить риск ледовых заторов.
В Карагандинской области идет вскрытие рек. Ведутся работы по укреплению валов и расчистке каналов в нескольких районах.
В Павлодарской области возле села Шикылдак вскрыли дорожное полотно, чтобы предотвратить подтопление. Движение переведено на альтернативный маршрут.
В Западно-Казахстанской области укрепили 12 километров дамб и расчистили русла пяти рек. Уровень воды уже превышает пороговые значения, ведется постоянный мониторинг.
Паводковая ситуация в целом оценивается как стабильная. Службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Ранее мы рассказали, за что на отдыхе за городом могут оштрафовать в 2026 году.