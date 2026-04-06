Участницы «Локомотива» завоевали золото и бронзу в финале чемпионата России по волейболу на снегу

Команды «Локомотив-СШОР по ИВС-2» и «Локомотив-СШОР по ИВС-1» заняли первое и третье место в финальном этапе чемпионата России по волейболу на снегу в Новом Уренгое. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола в своём телеграм-канале.

В матче за золото «Локомотив-СШОР по ИВС-2» сразился с казанским клубом «Динамо-Татарстан». Калининградки победили с общим счётом 2:1. А в матче за третье место «Локомотив-СШОР по ИВС-1» встретился с клубом «Динамо-Аврора» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась с общим счётом 2:0 в пользу «железнодорожниц».