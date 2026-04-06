Почти 4 тонны свежей мяты ввезли в Красноярск из Армении с начала 2026 года

Из Таиланда также ввезли почти 50 тысяч срезов цветов и декоративной зелени.

Специалисты краевого Управления Россельхознадзора подвели итоги контроля импортной растительной продукции, поступившей через аэропорт Красноярск в январе-марте. Всего было досмотрено 16 партий товаров.

Основной объём зелени прибыл из Армении — 3,86 тонны свежей мяты. Кроме того, из Таиланда ввезли почти 50 тысяч срезов цветов и декоративной зелени: орхидеи и пальмовые ветви.

Что касается внутрироссийских перевозок, под надзором ведомства прошло 33,7 тысячи свежих срезов цветов — розы, эустомы, лилии, тюльпаны, альстромерии, ромашки, ирисы, маттиолы. Также из Краснодарского края поступили 288 килограммов акации серебристой (мимозы) и 5,4 тонны зеленных культур.

По итогам проверки вся продукция соответствовала фитосанитарным требованиям и была допущена к реализации.