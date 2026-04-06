Главные новости к утру 6 апреля 2026 года

Последние новости за сегодня — 6 апреля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 апреля 2026.

При атаке дронов ВСУ в Новороссийске пострадали восемь человек

Источник: РИА "Новости"

При ударе беспилотников на Новороссийск пострадали восемь человек, включая двух детей. Раненых госпитализировали. Кроме того, повреждения получили шесть многоквартирных и два частных дома. Всего в ночь на 6 апреля средства ПВО сбили 50 БПЛА над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Кубанью и акваториями Азовского и Черного морей.

США и Иран обсуждают 45-дневное прекращение огня

Источник: AP 2024

По данным источников Axios, США, Иран и группа посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может стать шагом к окончательному прекращению боевых действий. Переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Посольства Ирана высмеяли требование Трампа открыть Ормузский пролив

Источник: AP 2024

Иранские посольства в Зимбабве и ЮАР иронично ответили на требование президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив. «Мы потеряли ключи», — говорится в сообщении посольства Ирана в Зимбабве в X. Посольство Ирана в ЮАР написало, что прячет их под цветочным горшком, а вход в Ормузский пролив открыт «только для друзей».

США сбили два своих самолета в ходе спасательной миссии в Иране

Источник: AP 2024

Военнослужащие США намеренно сбили два транспортных самолета C-130 и четыре вертолета MH-6 Little Bird во время спасательной операции на территории Ирана. Об этом сообщает телеканал ABC News. Самолеты были взорваны из-за механических неисправностей, чтобы они не попали в руки иранцев.

На «Фукусиме» остановили систему охлаждения бассейна с ядерным топливом

Источник: AP 2024

Компания Tokyo Electric Power Company объявила об остановке системы охлаждения бассейна с отработанным ядерным топливом на первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» из-за неисправности насоса. На объекте ведутся восстановительные работы. В бассейне хранится более 2500 единиц отработанного топлива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше