Главные новости к утру 6 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 апреля 2026.
При атаке дронов ВСУ в Новороссийске пострадали восемь человек
При ударе беспилотников на Новороссийск пострадали восемь человек, включая двух детей. Раненых госпитализировали. Кроме того, повреждения получили шесть многоквартирных и два частных дома. Всего в ночь на 6 апреля средства ПВО сбили 50 БПЛА над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Кубанью и акваториями Азовского и Черного морей.
США и Иран обсуждают 45-дневное прекращение огня
По данным источников Axios, США, Иран и группа посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может стать шагом к окончательному прекращению боевых действий. Переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Посольства Ирана высмеяли требование Трампа открыть Ормузский пролив
Иранские посольства в Зимбабве и ЮАР иронично ответили на требование президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив. «Мы потеряли ключи», — говорится в сообщении посольства Ирана в Зимбабве в X. Посольство Ирана в ЮАР написало, что прячет их под цветочным горшком, а вход в Ормузский пролив открыт «только для друзей».
США сбили два своих самолета в ходе спасательной миссии в Иране
Военнослужащие США намеренно сбили два транспортных самолета C-130 и четыре вертолета MH-6 Little Bird во время спасательной операции на территории Ирана. Об этом сообщает телеканал ABC News. Самолеты были взорваны из-за механических неисправностей, чтобы они не попали в руки иранцев.
На «Фукусиме» остановили систему охлаждения бассейна с ядерным топливом
Компания Tokyo Electric Power Company объявила об остановке системы охлаждения бассейна с отработанным ядерным топливом на первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» из-за неисправности насоса. На объекте ведутся восстановительные работы. В бассейне хранится более 2500 единиц отработанного топлива.