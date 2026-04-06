Экологи Башкирии объяснили, почему нельзя «спасать» детёнышей диких зверей.

В Башкирии начался сезон рождения молодняка диких животных. Министерство природопользования и экологии республики просит жителей не забирать из леса новорожденных зайчат, лосят, сорочат и других детенышей зверей.
Люди думают, что если малыш один, значит брошен и забирают его домой. На самом деле это не так: мать обычно находится рядом, но не подходит, чтобы не привлекать хищников.
Забирая дикое животное домой, вы обрекаете его на гибель. Выкормить и вырастить его в домашних условиях практически невозможно, и это огромный стресс для него, предупреждают специалисты и напоминают, что изъятие диких животных из природы приравнивается к охоте и грозит штрафом от 500 до 4000 рублей.
Если вы увидели новорожденного дикого животного в лесу — не кормите и не берите его на руки, чтобы оставить рядом свой запах. Просто спокойно уйдите.
Если спустя сутки вы видите, что детёныш всё ещё на том же месте и выглядит слабым, сообщите в министерство природопользования и экологии Башкирии по телефону: