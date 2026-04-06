Хабаровский школьник стал призером всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

В Республике Татарстан завершился заключительный этап всероссийской олимпиады по обществознанию. Его участниками стали 394 школьника из 79 регионов страны. Хабаровский край представляли двое школьников, призером стал девятиклассник экономической гимназии г. Хабаровска Артем Горбуля. Олимпиаду проводит минпросвещения России в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Уже третий год подряд Артем Горбуля выходит в финал всероссийской олимпиады школьников и показывает блестящие результаты. Выражаем благодарность за подготовку ребят Екатерине Терновой — учителю обществознания школы № 58, педагогу дополнительного образования Регионального центра “Сириус 27”», — отметили в министерстве образования и науки края.
Состязание включало три тура: два письменных и устный. Ребята продемонстрировали свои знания в различных областях, которые входят в обществознание: экономике, политологии, социологии, философии, юриспруденции и других направлениях.
Для участников заключительного этапа были организованы экскурсии по Казани и на остров-град Свияжск, а также Фестиваль народных культур в рамках Года единства народов России. Педагоги и сопровождающие команды прошли курсы повышения квалификации, посетили Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина и мастер-классы, посвященные традициям и истории республики.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров олимпиады дают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю. В Хабаровском крае победители и призеры ежегодно награждаются денежной премией имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова.
Отметим, что в копилке сборной Хабаровского края уже 12 наград. Ранее школьники региона стали призерами олимпиады по китайскому языку, информатике и химии.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что ученик 10 класса математического лицея из Хабаровска Андрей Петров стал победителем технологической олимпиады по «Инфохимии». Команда Андрея Петрова обучала нейросети для предсказания поведения металлов в агрессивных средах и анализа свойств защитных веществ.